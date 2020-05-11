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جولة ثالثة من محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

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يخوض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الاثنين جولة أخرى من المحادثات لإحراز تقدم من أجل التوصل لاتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جولة ثالثة من المفاوضات تعقد عبر الفيديوكونفرانس.

ولم تسفر الجولتان الأخيرتان عن إحراز تقدم يذكر، حيث اتهم ميشيل بارنييه كبير المفاوضين في بروكسل لندن برفض الانخراط بجدية في المحادثات.

وستستمر المفاوضات يوميا حتى يوم الجمعة المقبل.

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