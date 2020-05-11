مقتل 3 أشخاص وإصابة 79 آخرين فى اشتباكات قبلية شرق السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

قال القائم بأعمال حاكم ولاية كسلا، إن اشتباكات بين قبيلتين فى مدينة كسلا بشرق السودان، أدت إلى سقوط 3 قتلى و79 مصابا.

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وقال اللواء محمود بكر همد فى بيان، إن أعمال العنف بين أفراد من جماعتى بنى عامر والنوبة العرقيتين ،التى تفجرت فى الماضي، عادت للاشتعال يوم الخميس وتصاعدت يوم الجمعة عندما أُحرقت منازل، ولم يتضح على الفور سبب الاشتباك الذى وقع يوم الخميس.

وكانت جماعة أطباء محلية قد ذكرت وقوع أعمال عنف بين بنى عامر والنوبة فى بور سودان فى يناير كانون الثانى وقالت إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم إضافة إلى إصابة عشرات آخرين.

وتوصلت الجماعتان إلى سلام فى سبتمبر 2019، بعد أن هدد القائد العسكرى الكبير الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتى بطرد القبيلتين من البلاد إذا لم تلتزما بالمصالحة.