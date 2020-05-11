شكرا لقرائتكم تهديد عبير موسى بالاغتيال.. نائب تونسي يتهم "الإخوان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم النائب بالبرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحرّ مجدي بوذينة، حزب النهضة الاخواني، بالوقوف وراء التهديدات الإرهابية التي استهدفت رئيسة الحزب عبير موسى.

وقال بوذينة في تصريح لـموقعي"العربية.نت" والحدث.نت، إن "تنظيم الإخوان في تونس هو الطرف الذي يتحمل مسؤولية إدخال الارهاب الى البلاد منذ ثورة يناير 2011 وهو الطرف الذي شجع على تسفير الشباب الى سوريا وليبيا ليكونوا وقودا لمحرقة إقليمية"، مضيفا أن "تاريخهم في تونس مليء بالإرهاب مثل تاريخ تنظيمهم الدولي، لأنهم فرع من فروع تنظيم إخوان الدم، ونحمّلهم مسؤولية السلامة الجسدية لعبير موسى".

مساءلة الغنوشي

وكانت موسى، أعلنت في الأيام القليلة الماضية، أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، أخبرتها بوجود عدّة تهديدات باغتيالها، مشيرة إلى أن هذه التهديدات من داخل تونس وخارجها.

وأشار بوذينة إلى أن هذه التهديدات "أتت بعد سلسلة من الاعتداءات اللفظية ثم الجسدية تحت قبة البرلمان وصولا إلى التكفير، بتحريض من النهضة، بسبب مواقف الحزب الدستوري الحر من الإخوان ومعارضته لهم وكشف خططهم أمام الرأي العام وتبعيته للخارج".

ووصلت التهديدات إلى موسى، بعد أيام من دعوة تقدم بها الحزب الدستوري الحر لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول فحوى اتصالاته الخفية وعلاقاته الخارجية الغامضة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإخوان ليبيا، والتي تتعارض مع السياسة الخارجية الرسمية لتونس.

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راشد الغنوشي

تحريض الإخوان

ومساء أمس اعتبرت موسى في فيديو بثته على صفحتها على فيسبوك أن تهديدات القتل التي استهدفتها مؤخرا، تسلط الضوء على التحريض الذي يقوم به تنظيم الإخوان المتشدد في البلاد منذ 2011.

وأضافت أن هذا التحريض قاد في سنوات مضت إلى جرائم اغتيال المحامي شكري بلعيد وعضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا، محمد البراهمي، معتبرة أن القياديين اللذين كانا يعارضان الإخوان ويكشفان خططه، اغتيلا أمام بيتهما في وضح النهار، ولم يُحاسب حتى الآن من حرض على قتلهما أو تورط في إراقة دمهما.

من جهته، أصدر البرلمان التونسي الأحد بيانا، ندد فيه بـ"التهديد الإرهابي" الذي طال النائبة عن كتلة الحزب الدستوري الحر ورئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان عبير موسى، ودعا السلطات، إلى فتح تحقيق في التهديدات، والعمل على ضمان سلامتها.

لكن بوذينة قلّل من شأن البيان الصادر عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ووصفه بـ"الباهت"، موضحا أنّه "حمال أوجه عديدة، وخلط فيه بين السياسة والدين"، كما اعتبر أن فيه رسائل مشفرة بين السطور، وذلك في إشارة إلى إقحام عبارة "أعداء الدين" في وصف من يقف وراء هذه التهديدات، وفي مصطلح الإخوان هم اليساريون والحداثيون.

يذكر أنها هذه ليست المرة الأولى، التي يتلقى فيها أحد أعضاء البرلمان تهديدات بالقتل، فقد سبق وأن أكدّ النائب عن "حركة الشعب" هيكل المكي نهاية الشهر الماضي، تعرضه للتهديد من طرف عناصر مقربّة من حركة النهضة، وحمّل مسؤولية سلامته الشخصية لزعيم هذا الحزب ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.