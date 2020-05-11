سلطات تركيا أجلت 253 مواطنا من الكويت ونقلتهم إلى مسكن طلابي لقضاء الحجر الصحي

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أنّ "طائرة على متنها 253 مواطنًا حطّت في مطار "أسن بوغا" بالعاصمة التركية ​أنقرة​، قادمة من ​الكويت​"، لافتةً إلى أنّ "عقب الفحوصات الطبيّة والإجراءات الروتينيّة، جرى تعقيم حقائب القادمين في الرحلة".

وأشارت إلى أنّه "جرى نقل العائدين عبر حافلات خاصة إلى ولاية "يوزغات"، حيث سيخضعون للحجر الصحّي 14 يومًا في مسكن طلابي، فيما نُقل 5 من القادمين في الرحلة عبر سيّارات الإسعاف إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بفيروس "كورونا".

يُذكر أنّ يوم الثلثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية ​مولود جاويش أوغلو​، أنّ أنقرة أجلت أكثر من 65 ألفًا من رعاياها في 103 دول، كانوا عالقين فيها جراء تداعيات "كورونا".