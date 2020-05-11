ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أنّ "طائرة على متنها 253 مواطنًا حطّت في مطار "أسن بوغا" بالعاصمة التركية أنقرة، قادمة من الكويت"، لافتةً إلى أنّ "عقب الفحوصات الطبيّة والإجراءات الروتينيّة، جرى تعقيم حقائب القادمين في الرحلة".
وأشارت إلى أنّه "جرى نقل العائدين عبر حافلات خاصة إلى ولاية "يوزغات"، حيث سيخضعون للحجر الصحّي 14 يومًا في مسكن طلابي، فيما نُقل 5 من القادمين في الرحلة عبر سيّارات الإسعاف إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بفيروس "كورونا".
يُذكر أنّ يوم الثلثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أنّ أنقرة أجلت أكثر من 65 ألفًا من رعاياها في 103 دول، كانوا عالقين فيها جراء تداعيات "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا أجلت 253 مواطنا من الكويت ونقلتهم إلى مسكن طلابي لقضاء الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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