الصحة في جنوب أفريقيا: تجاوز عدد الإصابات بكورونا عتبة الـ10 آلاف

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​جنوب أفريقيا​ ان الاصابات ب​فيروس كورونا​ تجاوزت عتبة العشرة آلاف إصابة مؤكّدة، لافتة إلى انه ارتفع عدد الوفيّات إلى 194، أي بزيادة ثماني وفيّات عن الحصيلة السابقة. وبلغ عدد المتعافين 4173.

وأشارت الوزارة إلى أنّ 84% من الحالات المؤكّدة بكوفيد-19 سُجّلت في محافظتين من محافظات البلاد التّسع، هما كيب الشرقيّة (جنوب شرق) وكيب الغربيّة (جنوب) التي تضمّ مدينة كيب تاون.

وأوضحت في بيان لها ان "​جنوب إفريقيا​، وهي ​الدولة​ الأكثر تضرّراً من الوباء في إفريقيا جنوب الصحراء، قد أجرت أكثر من 350 ألف اختبار.​​​​​​".