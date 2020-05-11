الصحة في جنوب أفريقيا: تجاوز عدد الإصابات بكورونا عتبة الـ10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا ان الاصابات بفيروس كورونا تجاوزت عتبة العشرة آلاف إصابة مؤكّدة، لافتة إلى انه ارتفع عدد الوفيّات إلى 194، أي بزيادة ثماني وفيّات عن الحصيلة السابقة. وبلغ عدد المتعافين 4173.
وأشارت الوزارة إلى أنّ 84% من الحالات المؤكّدة بكوفيد-19 سُجّلت في محافظتين من محافظات البلاد التّسع، هما كيب الشرقيّة (جنوب شرق) وكيب الغربيّة (جنوب) التي تضمّ مدينة كيب تاون.
وأوضحت في بيان لها ان "جنوب إفريقيا، وهي الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في إفريقيا جنوب الصحراء، قد أجرت أكثر من 350 ألف اختبار.".
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