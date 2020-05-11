تسجيل 112 حالة وفاة جديدة و1562 إصابة بفيروس "كورونا" في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية "تسجيل 1562 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى 112 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 35022، والوفيات إلى 3465".
وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" أدّى إلى وفاة أكثر من 280693 شخصًا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول الماضي"، بحسب حصيلة أعدّتها الوكالة الساعة 19:00 (ت غ) من مساء أمس الأحد، استنادًا إلى مصادر رسميّة. ولفتت إلى أنّه "سُجّلت رسميًّا أكثر من 4070660 إصابة في 195 بلدًا ومنطقة، وقد أُعلن تعافي 1354100 مصاب على الأقلّ".
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