وزارة الصحة التونسية أعلنت تسجيل 0 إصابات بـ"كورونا" لأول مرة منذ آذار

كشفت وزارة الصحة التونسية أنّه "تمّ إجراء 292 تحليلًا مخبريًّا، من بينها 40 تحليلًا في إطار متابعة المرضى السابقين بفيروس "كورونا"، ليبلغ العدد الإجمالي للتحاليل 32818 تحليلًا".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ تسجيل 10 تحاليل إيجابيّة، كلّها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، وصفر إصابة جديدة، وبذلك يكون العدد الإجمالي للإصابات في استقرار منذ يوم أمس، حيث بلغ 1032 إصابة مؤكّدة، من بينها: 700 حالة شفاء، 45 حالة وفاة (لم تُسجَّل حالات جديدة)، و287 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، من بينها 11 حالة مقيمة في المستشفيات حاليًّا".

وهذه المرّة الأولى الّتي لا تُسجّل فيها تونس أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" منذ مطلع آذار الماضي.