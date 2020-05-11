اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن تعلن عدن مدينة موبوءة

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن عدن مدينة موبوءة بعد ارتفاع حالات الإصابة إلى 35 حالة.
وأوضحت اللجنة ان هذا القرار اتخذ بعد انتشار عدة أمراض في المدينة بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها في الآونة الأخيرة.
وأعلنت اللجنة مساء الأحد 17 حالة إصابة جديدة بكورونا منها عشر حالات في عدن مما أدى إلى رفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 51 من بينها ثماني حالات وفاة.
هذا وتجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم أربعة ملايين حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية. كما تجاوزت حصيلة الوفيات حول العالم 278 ألفا.
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