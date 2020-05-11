رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة في السعودية وإيقاف بدل غلاء المعيشة

أعلن وزير المالية وال​اقتصاد​ والتخطيط المكلّف في ​السعودية​ محمد بن عبدالله الجدعان،اتّخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار الماليّة والاقتصاديّة الناتجة عن جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح أنّ الإجراءات شملت: "إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيليّة والرأسماليّة لعدد من الجهات الحكوميّة، خفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020"، إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر جزيران 2020، ورفع نسبة ضريبة ​القيمة المضافة​ من 5% إلى 15% بدءًا من الأول من شهر تموز المقبل".

وركّز الجدعان على "أهميّة الإجراءات الّتي تستهدف حماية اقتصاد السعودية لتجاوز أزمة جائحة "كورونا" العالميّة غير المسبوقة، وتداعياتها الماليّة والاقتصاديّة بأقلّ الأضرار الممكنة"، مؤكّدًا أنّ "هذه الإجراءات تأتي استكمالًا للقرارات المتَّخذة مسبقًا للحدّ من تفاقم الآثار السلبيّة للأزمة من مختلف جوانبها الصحيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة".