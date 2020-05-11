سلطات السودان تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

سجلت السلطات في السودان أعلى زيادة يومية بإصابات فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت الإصابات اليوم إلى201 حالة.
وكانت السلطات السودانية مددت قبل يومين قرار حظر التجوال الشامل في عموم البلاد لمدة عشرة أيام إضافية بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وجاء قرار التمديد بناء على تقييم الأوضاع بالبلاد، ما دفع الحكومة إلى تشديد إجراءات الإغلاق.
هذا وتجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أربعة ملايين حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية. كما تجاوزت حصيلة الوفيات حول العالم 278 ألفا.
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