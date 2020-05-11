انتهاء حظر التجول المفروض منذ يومين في 24 ولاية تركية ضمن إجراءات مكافحة كورونا

رفعت ​وزارة الداخلية التركية​ حظر التجوّل المفروض منذ يومين في 24 ولاية تركيّة، ضمن تدابير مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وشمل الحظر كلًّا من: ​أنقرة​، ​إسطنبول​، أضنة، باليكسير، بورصة، صامسون، دنيزلي، دياربكر، أسكيشهير، ​غازي عنتاب​، إزمير، قهرمان مرعش، قيصري، قوجه إيلي، قونية، مانيسا، ماردين، أوردو، صقاريا، ​شانلي أورفة​، تكيرداغ، طرابزون، زنغولداق ووان.

وفي وقت سابق، أعلنت الداخلية التركية، رفع تدابير الحجر الصحّي عن 303 مناطق سكنيّة في 61 ولاية واستمرارها في 111 منطقة. وكشفت أنّها اتّخذت إجراءات إداريّة أو جزائيّة بحقّ 13 ألفًا و716 شخصًا خالفوا ​حظر التجول​.