357 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الالماني تسجيل 357 إصابة و22 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​ألمانيا​.

هذا وتزايدت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، بعد أيام من تخفيف البلاد إجراءات الإغلاق العام.

وبحسب "معهد روبت كوخ"، فإنّ نسبة تكاثر الفيروس الأساسية في البلاد، تجاوزت الرقم 1. وتمثّل هذه النسبة متوسط عدد الأشخاص الذين سينقل لهم شخص ثبتت إصابته بالفيروس، العدوى. ويعد تجاوز النسبة الرقم 1، مؤشرا على عودة الإصابات للتزايد.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعلنت، تخفيفاً واسع النطاق للقيود المفروضة على مستوى البلاد، بعد محادثات مع قادة 16 ولاية ألمانية.