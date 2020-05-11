17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها إصابات في ووهان التي كانت بؤرة انتشار الفيروس.
هذا وتجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم أربعة ملايين حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية. كما تجاوزت حصيلة الوفيات حول العالم 278 ألفا.
ولا تزال الولايات المتحدة الاميركية هي الدولة الأكثر تضررا، حيث شهدت أكثر من ربع حالات الإصابة المؤكدة وثلث الوفيات في العالم.
ويحذر الخبراء من أن العدد الحقيقي للإصابات من المرجح أن يكون أعلى بكثير، مع انخفاض عدد الاختبارات التي تجرى للكشف عن الإصابة في العديد من الدول، الأمر الذي يؤثر على دقة البيانات.
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