ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في بنما إلى 8448 اصابة

أعلنت وزارة الصحة في بنما، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 8844 حالة، بزيادة 166 حالة عن اليوم السابق. وأضافت أن عدد حالات الوفاة زاد سبع حالات ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 244.
هذا وتجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أربعة ملايين حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية. كما تجاوزت حصيلة الوفيات حول العالم 278 ألفا.
ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا، حيث شهدت أكثر من ربع حالات الإصابة المؤكدة وثلث الوفيات في العالم.
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