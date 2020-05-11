الجمهورية: الرئيس عون تفاهم مع دياب على نقل جلسة الحكومة غدا إلى قصر بعبدا

أشارت معلومات صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ تفاهم ورئيس الحكومة ​حسان دياب​ على نقل جلسة ​مجلس الوزراء​ المقرّرة غدًا الثلثاء من ​السراي الحكومي​ إلى ​القصر الجمهوري​، لتكون التدابير المحتمل إحياؤها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" على جدول أعمال الجلسة، بالإضافة إلى استكمال البحث في بعض الخطوات والتدابير الفوريّة والسريعة الّتي يجري البحث فيها، من أجل ​مكافحة الفساد​ واستعادة الأموال المتأتية عنها، بالإضافة إلى استكمال البحث في بعض العناوين المطروحة من ضمن الخطّة الإقتصاديّة".

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