كشفت مراجع معنيّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لاحق التطورات المتأتّية عن حال الفلتان في الشارع، وتتبّع التقارير الّتي تحدّثت عن ازدياد حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، واطّلع من المعنيّين في الأجهزة الأمنيّة والطبيّة على واقع الحال، مشدّدًا على جدّيتها وإحياء حالات الوعي الّتي تميّز بها اللبنانيّون في المراحل السابقة، لئلّا تذهب تضحياتهم هباء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: الرئيس عون اطلع على تطورات "كورونا" مشددا على جديتها وإحياء الوعي الذي تميز به اللبنانيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.