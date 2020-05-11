البزري: الخبراء نصحوا المجذوب بانهاء العام الدراسي لكن الوزارة مصرة على استكمال المناهج

أكد عضو اللجنة الوطنية للأمراض المُعدية ​عبد الرحمن البزري في حديث لـ"الأخبار" أن الخبراء "نصحوا وزير التربية ​طارق المجذوب​ بإنهاء ​العام الدراسي​ واستكمال التعليم عن بعد، على قاعدة أن خسارة عام دراسي أسهل من خسارة ​الحياة​، إلاّ أن الوزارة أخذت قرارها سلفاً، وشرحت لنا، في جلسة مطولة، أن لديها حسابات أخرى تتعلق بضرورة استكمال المناهج الدراسية نظراً إلى التعطيل القسري بسبب ​الانتفاضة​ و​كورونا​، كما أن هناك ارتباطاً اقتصادياً بين ​المدارس الخاصة​ والأهالي وحقوق المعلمين".

وأوضح البزري أن الإدارة التربوية "كانت مصرّة على إجراء امتحانات البريفيه والثانوية العامة، وعندما اقترح الخبراء الاستعاضة عن الاستحقاق الرسمي بالامتحانات المدرسية على غرار دول كثيرة في ​العالم​، مثل البكالوريا الفرنسية والبكالوريا الدولية، كان الجواب أن الإفادة في البريفيه غير معترف بها في الوظائف، والتقييم الرسمي في الثانوية العامة يحصل لمرة واحدة وليس تقييما مستمراً كباقي الشهادات الأجنبية".

وأوضح انه "في هذه الحالة كانت المهمة، تقديم المساعدة التقنية فحسب. وقد نصحنا بخفض عدد ​الطلاب​ في الصف إلى النصف بمعنى أن يدرّس الأستاذ الصف مرتين، وكان الاتفاق على تخفيف عدد المواد. كما طلبنا توفير كل وسائل النظافة، وأن يكون هناك ترتيب معين للصف يحترم التباعد وألا يتجاوز بقاء التلميذ 4 ساعات في المدرسة، شرط ألا تكون هناك فترات استراحة كي لا يزيد الاختلاط في الملعب. كذلك جرت مناقشة الاستعاضة عن الأوراق و​الكتب​ بالأيباد أو التابليت، وأن تكون هناك حملة لدعم ​المدارس الرسمية​ لتأمينها، لضمان عدم انتقال الفيروس مع تبادل الكتب بين التلامذة".

نصح الخبراء بوقف الباصات ونقل الطلاب بالسيارات الخاصة للأهل

وأكد البزري أن هناك دوراً أساسياً للمشرفين الصحيين في كل مدرسة. أما الباصات، فوصفها بـ«الكابوس»، متمنياً أن يكون المديرون قد بدأوا التواصل مع الأهالي لتأمين أولادهم، في حال العودة، بسياراتهم الخاصة، على أن يراعى في الشركات والوظائف التأخير الحاصل من جراء ذلك. وشدد على أن «علينا جميعاً أن نتحمل المسؤولية خصوصاً بعد حالة التفلّت التي عاشها ​لبنان​ في الأسابيع الأخيرة منذ أن أعلنت الحكومة​ تراجعها عن بعض الإجراءات من دون أن تكون هناك خطوات عملية جدية؛ لافتاً إلى أنّ أي معطيات جديدة «ستؤثر حتماً على قرار العودة إلى المدارس».

وكانت الإدارة التربوية واكبت التطورات الصحية المرتبطة بارتفاع عدد ​الإصابات​ بكورونا بين المقيمين. وقال المجذوب في حديث صحافي إنّه «إذا ساءت الأوضاع الصحية فسنعدّل ​تفاصيل​ قرار العودة إلى المدارس»، نافياً أن يكون هناك حتى الآن قرار لإلغاء الخطة، «والوزارة بصدد إعداد كل إجراءات العودة الآمنة الى المؤسسات التعليمية، وستوزع بروتوكولاً تربوياً صحياً نفسياً اجتماعياً لمواكبة العودة بالتعاون مع المراجع الصحية والتربوية».

في المقابل، تشهد الوزارة سلسلة تحركات للجان أهل وأهل وطلاب احتجاجاً على قرارات الوزير. ويعقد اتحاد ​لجان الأهل​ وأولياء الأمور ​مؤتمر​اً صحافياً اليوم للرد على ما جاء في مؤتمر الوزير لجهة ​الأقساط المدرسية​ وحماية الأولاد.