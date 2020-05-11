مصادر قريبة من السفارة السعودية للجمهورية: البخاري نقل للحريري رسالة دعم له وحرص السعودية على استقرار لبنا

لفتت مصادر قريبة من ​السفارة السعودية​ في ​لبنان​، لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "السفير السعودي في لبنان ​وليد البخاري​ نقل إلى رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، رسالة دعم له وحرص السعودية على استقرار لبنان وازدهاره، في ظلّ الظروف الصعبة الّتي يمرّ بها لبنان، مشدّدًا على أهميّة دور السعودية في وقوفها إلى جانب لبنان وأهله".

وأكّدت أنّ "السعودية حريصة على أهميّة الحؤول دون ما يثير الفتنة في لبنان عمومًا وضمن الصف الواحد خصوصًا"، واصفةً ما حصل من تحرّكات في الأيام الماضية في بعض أحياء ​بيروت​، نُسبت إلى انصار بهاء الدين الحريري، بأنّ "لا قيمة لها ولا أي أهميّة". كذلك نفت المصادر ما تردّد عن برامج سعودية لدعم ​بهاء الحريري​، مشيرةً إلى أنّ "سعد الحريري كان وسيبقى الحليف الأوّل لسعودية".