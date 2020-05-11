عبدالله دعا لوضع حد للتهريب:لا يمكن السكوت عن كل ما يحصل على المعابر غير الشرعية

أوضح عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" ​بلال عبد الله​ في حديث صحفي انه "سنقدم إخباراً لدى المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ فيما يتعلق بتهريب للسلع الأساسية إلى خارج ​لبنان​"، مؤكدا انه "لدينا كل الثقة به. نقوم بواجبنا بغض النظر عما إذا وصلنا إلى نتيجة أم لا، لكن لا يمكن السكوت بعد اليوم عن كل ما يحصل على المعابر غير الشرعية عند الحدود السورية، حيث يتم تهريب المواد الأساسية وحتى المدعومة من ​الدولة​ لمساعدة المواطن اللبناني".

ولفت إلى ان "هذا الواقع لا يمكن الاستمرار به في ظل كل الوضع الصعب الذي يعيشه ​الشعب اللبناني​ في بلد بات مفلساً".

وأكد عبد الله أن "المطلوب أن تقوم ​الأجهزة الأمنية​ وبعض القوى السياسية بدورها لوضع حد للتهريب". وسأل: "هل يمكن أنه حتى الآن لم يتم إلقاء القبض على أي من هؤلاء المهربين وهم معروفون بالأسماء؟ إما الدولة هي التي تغطّي هؤلاء المهربين، وإما جهة ثانية غيرها، وفي كلتا الحالتين لم يعد من المقبول استنزاف الدولة".