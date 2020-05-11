قوى الأمن: التشدد بالإجراءات بحق المخالفين لقرار التعبئة العامة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بعد ازدياد المصابين بوباء ​كورونا​ في اليومين الأخيرين وعدم إلتزام البعض بقرار التعبئة العامة ومن أجل منع تفشي الفيروس، ستعمد قوى الأمن مضطرة إلى التشدد بالإجراءات بحق المخالفين ابتداء من صباح الإثنين، فالمسؤولية تقع على عاتقنا جميعا للحفاظ على ما توصلنا اليه في محاربة الوباء".

وكان وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قد أصدر تعميماً تضمّن تشديد الاجراءات للوقاية من كورونا وأعلن فيه منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين السابعة مساء ولغاية الخامسة فجراً من صباح اليوم التالي.