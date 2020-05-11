فارس: مقتل شخص وإصابة آخرين بنيران صديقة خلال تدريب للقوات البحرية الإيرانية

ذكرت وكالة "فارس" للأنباء في إيران أن البحرية الإيرانية أعلنت مقتل شخص وإصابة آخرين خلال تدريب للقوات البحرية على ظهر السفينة كوناراك.
هذا وذكرت منشورات غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي أن العشرات قتلوا في حادث نيران صديقة خلال التدريب على السفينة الحربية الإيرانية كوناراك.
وفي وقت سابق، تداول نشطاء أنباء عن قيام مدمرة تابعة للجيش الإيراني بقصف سفينة حربية إيرانية عن طريق الخطأ. وأشارت المصادر نفسها إلى أن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك" تم خلال مناورة في مياه بحر عمان في خليج هرمز.
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