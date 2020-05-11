شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تكشف تفاصيل الزيادات لصالح "التعليم والصحة" بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستجيب لمطالبات بعض القطاعات فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021 رغم صعوبة الوضع الاقتصادى الراهن، وما نتجت عنه أزمة كورونا ولكن هناك أولويات لا غنى عنها لصالح المواطن وخدمته .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه سيتم إدراج زيادات لكلا من قطاع التربية والتعليم والصحة ، وأيضا المستشفيات الجامعية ، موضحا أن الاستجابة تأتى لتوفير مستلزمة وقاية فى الصحة وزيادة حافز الجودة لرياض الأطفال ليشمل الصف الثانى والثالث الابتدائى للمعلمين .

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وشدد أنه يصعب عدم دعمهم نتيجة ضرورة تواكبها مع منظومة تطوير التعليم، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل فى الوقت الحالى على حصر كافة المطالبات وبحث ما سيتم الاستجابة لزيادته من عدمه .

وكانت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد التقت خلال الأسبوع الماضى كلا من وزارة التربية والتعليم والمالية والتموين والاتصالات والتعليم العالى والصحة والتخطيط، والذى أكدوا على ملاحظاتهم بشأن موازنات قطاعاتهم بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد .