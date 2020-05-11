شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية البرلمان": إدراج 20 مشروعا بالخطة الاستثمارية لدائرة الواسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب دائرة الواسطى ببني سويف، إنه تم إدراج 20 مشروعا فى الخطة الاستثمارية للواسطى لعام 2020 / 2021.

وأوضح النويشي، أن المشروعات المدرجة تشمل تغطية جزء من ترعة الإبراهيمية مدخل مدينة الواسطى، واستكمال تغطية ترعة الإطوابية بطول 70م بجزيرة المساعدة، وتوريد عدد 50 صندوق قمامة لمدينة الواسطى، ورفع كفاءة مغذى رى (مواتير وطلمبات) بقريتى أبو صير الملق، النواميس، وإنشاء عدد (4) بيارات لتخفيض منسوب المياه الجوفية لقريتى بنى نصير وبنى سليمان، وإنشاء عدد (4) بيارات لتخفيض منسوب المياه الجوفية لقرية بنى حدير، وإنشاء عدد (3) بيارات لتخفيض منسوب المياه الجوفية لقريتى انفسط وونا القس، واستكمال إعادة رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع طراد النيل بطول 600 متر مزدوج بدءا من الكنيسة باتجاه قبلي الواسطى. ووفقا للنويشي، تشمل المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية استكمال رصف طريق الميمون باتجاه كفر الجزيرة بطول 1 كيلو، ورصف طريق أبو داوود بأطواب من كوبري عبد الرحمن إلى العزبة بطول 600 متر، ورصف طريق 485 عزبة غيضان بمناشى أبوصير حتى كوبري فريج بطول 1 كم، وإعادة رصف مدخل قرى صفط الشرقية والغربية والهرم بطول 1 كم، واستكمال رصف جزء من طريق رقم 429 ونا القس حتى الصحارة بطول 1.2 كم بقرية أنفسط.

كما تشمل الخطة الاستثمارية إنشاء كوبرى مشاة علوى أعلى السكة الحديد بمدينة الواسطى، واستكمال وحدة الإطفاء بأنفسط، واستكمال إنشاء وتشطيب الدور الأرضى بمجمع الخدمات الحكومية بقرية صفط الشرقية، واستكمال المبنى الإدارى بالواسطى (مبانى وتشطيب الدور الثانى علوى)، واستكمال إنشاء المبنى الإدارى للوحدة المحلية بأطواب، وستكمال إنشاء المبنى الإدارى للوحدة المحلية بقمن العروس، واستكمال إنشاء المبنى الإدارى للوحدة المحلية بالميمون.