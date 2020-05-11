تسجيل 35 اصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 35 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ويعتبر هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يتم فيه تسجيل أعداد أكثر من 30 حالة في اليوم.
وأظهرت الأرقام التي أصدرتها المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي عدد الاصابات في البلاد بلغ 10 الاف و 909 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 256 شخصا.
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