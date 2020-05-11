المصابون بـ"كوفيد-19" حول العالم يتخطون 4 ملايين

أظهرت بيانات نشرتها جامعة" جونز هوبكنز"، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، اليوم السبت، أن عدد المصابين بـ"كوفيد-19"، في العالم تجاوز عتبة الـ4 مليون شخصا .

ووفقا لآخر البيانات، حتى الساعة 23.50 بتوقيت موسكو، بلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 4004224 مصاب في حين لقى 277860 ألف شخصا حتفهم جراء الإصابة بالفيروس، و بلغ عدد المتعافين 1348383 شخصا.

في نفس السياق، أكد أحد كبار علماء منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن مصدر مرض "كوفيد 19" الذي اجتاح العالم، هو الخفافيش، وأنه من الممكن أن يتفشى بين القطط.

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وفي إفادة صحفية، قال بيتر بن إمبارك، الخبير المختص بالأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان في المنظمة، إن السلالة المستجدة من فيروس كورونا نشأت وانتشرت بين الخفافيش.

لكن لا يزال من غير الواضح ما هو الحيوان الذي نقلها إلى البشر، ويرجح بن إمبارك أن يكون الفيروس وصل إلى البشر من خلال تواصلهم مع الحيوانات المرتبطة بعملية التزود بالغذاء.