المغرب.. 546 طفلًا مصابًا بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المغرب، مساء اليوم الأحد، أن عدد الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، بلغ 546 طفلًا مصابًا.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة، ومكافحة الأمراض بالوزارة، محمد اليوبي، إن من بين الإصابات المؤكدة البالغة منذ بداية تفشي الوباء 6063 إصابة، تم تسجيل 546 حالة لدى الأطفال، أقل من 14 عامًا.

وأوضح في ندوة صحفية، أن أكثر من 95% من الأطفال المصابين، لم تكن لديهم أعراض، أثناء التكفّل بهم، أو كانت حالاتهم بسيطة، بينما الحالات الخطيرة لم تتجاوز 1,3%، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة لرضيع عمره 17 شهرًا، كان يعاني من مشاكل في النمو والكليتين.

واليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 153 حالة إصابة، مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة، إلى 6063 حالة.