كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 مايو 2020 05:26 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وأضافت المصادر أن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية “كوناراك” تم خلال في مناورة في مياه بحر عمان.
ووفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على
الاجتماعي، تم استهداف الفرقاطة بصاروخ أطلقته فرقاطة “جماران”.
وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من فيلق قدس الإيراني تعترف بحادثة قصف صاروخ من قبل مدمرة جماران ضد فرقاطة كنارك خلال مناورا عسكرية للبحرية الإيرانية في مياه بحر عمان.. مقطع فيديو من نقل جرحى البحرية الإيرانية في ميناء تشابهار الآن. pic.twitter.com/UP9KGo8cEJ— M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) May 10, 2020
وأشارت التقارير الواردة بأن الصاروخ الذي استهدف السفينة موجه تلقائيا عبر الرادار، من دون أن تتاح الفرصة لطاقم السفينة بترقبه ومعرفة إحداثياته، وأضافوا أن “الصاروخ اللعين قام بعمله بشكل جيد”.
وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، فيما أفادت أنباء عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإيرانيين في حادث القصف وبلغ عدد المفقودين حتى الآن أكثر من أربعين عنصر من قوات البحرية في الجيش الإيراني.
فيما أظهرت مقاطع فيديو من نقل جرحى البحرية الإيرانية في ميناء تشابهار، ووفقاً لإحصائيات مستشفى تشابهار وصل جثمان 23 قتيل من قوات الجيش الإيراني إلى حتى الآن .
وسفن فرقاطة نوع جماران، هي سفن صنعت في إيران عام ٢٠١٠، يبلغ طولها ٩٥ متراً، فيها رادارات سطحية وجوية ومستشعرات حرب إلكترونية، ومنصة هبوط طائرة عمودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نيران صديقة مدمرة.. عشرات القتلى بقصف صاروخي على الفرقاطة الإيرانية “كونارك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.