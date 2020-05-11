بالفيديو: نيران صديقة مدمرة.. عشرات القتلى بقصف صاروخي على الفرقاطة الإيرانية “كونارك”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 مايو 2020 05:26 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأضافت المصادر أن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية “كوناراك” تم خلال في مناورة في مياه بحر عمان.

ووفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على

وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من فيلق قدس الإيراني تعترف بحادثة قصف صاروخ من قبل مدمرة جماران ضد فرقاطة كنارك خلال مناورا عسكرية للبحرية الإيرانية في مياه بحر عمان.. مقطع فيديو من نقل جرحى البحرية الإيرانية في ميناء تشابهار الآن. pic.twitter.com/UP9KGo8cEJ — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) May 10, 2020

الاجتماعي، تم استهداف الفرقاطة بصاروخ أطلقته فرقاطة “جماران”.

وأشارت التقارير الواردة بأن الصاروخ الذي استهدف السفينة موجه تلقائيا عبر الرادار، من دون أن تتاح الفرصة لطاقم السفينة بترقبه ومعرفة إحداثياته، وأضافوا أن “الصاروخ اللعين قام بعمله بشكل جيد”.

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وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، فيما أفادت أنباء عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإيرانيين في حادث القصف وبلغ عدد المفقودين حتى الآن أكثر من أربعين عنصر من قوات البحرية في الجيش الإيراني.

فيما أظهرت مقاطع فيديو من نقل جرحى البحرية الإيرانية في ميناء تشابهار، ووفقاً لإحصائيات مستشفى تشابهار وصل جثمان 23 قتيل من قوات الجيش الإيراني إلى حتى الآن .

وسفن فرقاطة نوع جماران، هي سفن ‏صنعت في إيران عام ٢٠١٠، يبلغ طولها ٩٥ متراً، فيها رادارات سطحية وجوية ومستشعرات حرب إلكترونية، ومنصة هبوط طائرة عمودية.