الناطق باسم الحكومة: ليستوعب المغاربة أن معركة “كورونا” لم تنته بعد.. لسنا في مأمن

على بعد أسبوع عن نهاية سريان حالة الطوارئ الصحية، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، ليعبر عن أسفه لكون المغرب، ليس في مأمن من تداعيات انتشار وباء كورونا، بعد تسجيل تحسن في المؤشرات قبل أسبوع، ليسود الظن أن الحالة الوبائية تتحسن.

وكتب أمزازي في وقت متأخر من ليلة أمس، في حسابه بالفايسبوك، “للأسف، وكما يظهر جليا في هذا الرسم البياني، لسنا بعد في مأمن من هذا الوباء، كنا نظن في الأسبوع المنصرم٬ أن الحالة الوبائية ببلادنا في تحسن، وأننا نبتعد شيئا فشيئا عن مرحلة الخطر، وأننا نتحكم في وضعية الوباء بشكل جيد، ولكن يجب على كل المغاربة أن يستوعبوا أن المعركة لم تنته بعد”.

وأضاف الوزير،و”لقد حققنا الكثير، وتفادينا الأسوأ بتضامن الجميع، فلنواصل إذن هذا الصمود ضد الفيروس، ولكل المغاربة نقول، لنتعامل جميعا وفي آن واحد بوعي وبمسؤولية، وبمزيد من الالتزام بالحجر الصحي، وبتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإلا فلنتحمل كلنا المسؤولية”.