بعد سنتين من اختطافها في كينيا.. ناشطة إيطالية تعود إلى بلدها بلباس المحجبات

استقبل رئيس الوزراء الإيطالي، جوزبي كونتي، اليوم الأحد، الناشطة الإيطالية، سيلفيا رومانو، التي اختطفت، في نونبر عام 2018، في مدينة تشاكاما الكينية، وفاجأت الجميع بلبسها، الذي يوحي أنها اعتنقت الإسلام.

وأشرف رئيس الوزراء الإيطالي بنفسه على استقبال سيلفيا، التي اختطفت أثناء عملها كمتطوعة في منظمة “إفريقا ميليلي أونلوس” غير الحكومية، في قرية شاكاما في منطقة كيليفي الساحلية في كينيا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد نشر، أمس السبت، على حسابه في “تويتر”، تغريدة قال فيها: “تم تحرير سيلفيا رومانو، أشكر نساء ورجال المخابرات الخارجية، سيلفيا، نحن في انتظارك!”.

وكانت الشرطة الكينية قد أعلنت، في نونبر 2018 ، أن عصابة مسلحة اختطفت سيلفيا، فيما أشارت تقارير إيطالية إلى أنها رهينة في يد جماعة متشددة في الصومال، هي “حركة الشباب المجاهدين”.