كغيرهما من الأسر، التي تعتمد على حرف بسيطة، لتوفير قوتهما في الظروف الطبيعية، أثرت جائحة فيروس كورونا، التي يشهدها المغرب والعالم، على فاطمة، ومحمد، وهما في خريف عمرهما، بعدما انقطع مصدر رزقهما، نتيجة تعذر مواصلة نشاطهما البسيط، المتمثل في صناعة الحلويات، وبيعها.
ويسكن الزوجان، المتقدمان في السن، لوحدهما في بيت يكتريانه في مدينة طنجة، وهو نفسه “مصنع” حلوياتهما، الذي توقف نشاطه البسيط، نظرا إلى حالة الطوارئ، التي تعيشها بلادنا، وتوقفت معه إمكانية ربح دريهمات تسد حاجياتهما.
وتشتكي فاطمة، وزوجها محمد من قلة الحيلة، وقصر اليد، تزامنا مع ظروف غير اعتيادية، جعلتهما في أمس الحاجة إلى المساعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر في زمن كورونا.. زوجان في خريف عمرهما يصنعان الحلوى ويبيعانها في طنجة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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