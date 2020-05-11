نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي والمياه والغابات، صحة الأخبار المتداولة والمتعلقة بمنح مساعدات للخيول في سياق الأزمة الصحية الحالية.
وكشفت الوزارة في بلاغ توضيحي لها، اليوم الأحد، أنه تم التواصل حول مسألة الدعم مع الشركة الملكية لتشجيع الفرس والمهنيين، الذين عبروا عن رغبتهم في الحصول على دعم مالي في سياق هذه الأزمة.
وأوضحت الوزارة، هذه الخطوة، لم تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الفلاحة، ولم يتم تعبئة أي مبلغ في هذا الاتجاه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الفلاحة: لم تتم الموافقة على دعم الخيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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