الحكومة اليمنية تتهم عناصر بالمجلس الانتقالي بارتكاب أعمال تهدد التراث العالمي في سقطرى

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:21 صباحًا, 11 مايو 2020 م المناطق -الرياض اتهمت الحكومة اليمنية عناصر في المجلس الانتقالي الجنوبي، بارتكاب أعمال تهدد بإحداث أضرار بالغة للتراث العالمي في جزيرة سقطرى.

ووجه وزير الخارجية في الحكومة محمد الحضرمي خطابا بهذا الشأن إلى مساعد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو” حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى والتي تسببت بها العناصر التابعة للمجلس الانتقالي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ودعا الوزير الحضرمي في خطابه منظمة ” اليونسكو ” إلى إدانة الأعمال التخريبية للمليشيات المتمردة التابعة للجلس الانتقالي في أرخبيل سقطرى وسرعة إرسال لجنة الخبراء التي سبق تشكليها من قبل المنظمة في وقت سابق للاطلاع على وضع الجزيرة وما تتعرض لها من تهديدات طبيعية وبشرية.

كما أشار المسؤول اليمني إلى الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها الجزيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب الأعاصير والتي نجم عنها أضرار بشرية ومادية في البنية التحتية والاقتصاد المحلي للسكان وخاصة في قطاع صناعة صيد الأسماك.

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