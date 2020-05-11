شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين في العاشر من مايو في أعلى زيادة يومية منذ 28 أبريل.

وأوضحت البيانات أن من بين الحالات الجديدة سبع حالات لمسافرين قادمين من الخارج مقارنة بحالتين واردتين من الخارج تم تسجيلهما في التاسع من مايو.

وسجلت خمس من الحالات الجديدة في مدينة ووهان بوسط الصين.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 82918 حالة بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.