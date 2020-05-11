شكرا لقرائتكم خبر عن منذ مطلع "مارس".. تونس لم تسجل أي إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين إن البلاد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي، بينما تستعد الحكومة لمزيد من تخفيف القيود اليوم.

وكانت تونس التي أعلنت أول إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي وقد سجلت حتى الآن 1032 حالة إصابة و45 حالة وفاة.

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وقالت تونس التي لديها نحو 500 سرير انعاش إن 745 مصابا تعافوا ولم يتبق سوى 11 مصابا في المشافي.

وبدأت تونس الاسبوع الماضي تخفيفا تدريجيا للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي الفيروس وذلك بعدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة والنقل.

وفي خطوة جديدة لتخفيف القيود تفتح اليوم الاثنين محلات بيع الملابس والمراكز التجارية ومراكز الحلاقة والتجميل مع مزيد من الإشارات إلى أن تونس اقتربت من السيطرة على الجائحة.