شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب قبالة شرق اليابان بقوة 5.5 درجة والان نبدء بالتفاصيل

وقع زلزال بلغت قوته المبدئية 5.5 درجة قبالة شرق اليابان اليوم الاثنين ولكن لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عملاقة ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة إيباراكي شمالي طوكيو وعلى عمق 50 كيلومترا.