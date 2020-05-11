"التعاون الخليجي" يشيد بتنظيم السعودية مؤتمر المانحين لليمن 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان السعودية تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020، المقرر عقده افتراضيًا الثلاثاء 2 يونيو/حزيران المقبل.

وقال الدكتور الحجرف إن تنظيم السعودية للمؤتمر يؤكد الدور الريادي للمملكة لدعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وأشار إلى أن مبادرة عقد المؤتمر بمشاركة الأمم المتحدة تأتي امتدادًا للمساهمات الإنسانية والتنموية السخية التي تقدمها المملكة، الدولة المانحة الأولى لليمن، مشيداً بما تقدمه السعودية من دعم ومساعدات تنموية و إنسانية.

كما أشاد بما تقدمه دول المجلس كافة من عون سخي ومساعدات في مختلف المجالات لليمن وشعبه، معبراً عن تطلعه لتظافر جهود المانحين الدوليين لدعم هذه المبادرة والمساهمة بشكل فعال في مؤتمر المانحين 2020 للوقوف مع اليمن وأبناء شعبه ليتمكن من استعادة أمنه واستقراره.

وتعتزم السعودية تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 مطلع يونيو المقبل بمشاركة الأمم المتحدة، على أن يكون المؤتمر افتراضيا برئاسة المملكة.

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وتأتي دعوة السعودية لعقد المؤتمر في 2 يونيو القادم، امتدادًا لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالميًا وفي اليمن على وجه الخصوص، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتعد السعودية الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيًا، وخصوصًا في السنوات الخمس الماضية بتقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني.

ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير بالوقوف مع اليمن وشعبه.

وتغطي مشروعات البرنامج قطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والمياه والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني الحكومية.