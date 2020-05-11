زلزال بقوة 5.5 يضرب شرق اليابان

وقع ​زلزال​ بلغت قوته المبدئية 5.5 درجة قبالة شرق ​اليابان​، ولكن لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عملاقة ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار. واوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة إيباراكي شمالي ​طوكيو​ وعلى عمق 50 كيلومترا.

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