تسجيل 26660 اصابة جديدة بكورونا و1737 وفاة في الولايات المتحدة

سجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 1300696 حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الاميركية، بزيادة 26660 حالة عن الرقم السابق أمس، موضحة ان عدد حالات الوفاة زاد1737 حالة لتصبح 78771 حالة.
يذكر ان الولايات المتحدة الأميركية التي سجلت فيها أول وفاة بفيروس كورونا المستجد نهاية شهر شباط الماضي، هي الدولة الأكثر تضررا بالوباء على مستوى العالم، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات. وتفيد دراسات طبية بأنه على الأقل أصيب خُمس السكان في نيويورك بفيروس كورونا المستجد.
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