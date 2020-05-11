واشنطن: سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأحد 776 وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 79 ألفاً و522، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
وبحسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور (شرق) مقرّاً، هناك 1,329,072 إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.
ودافع المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن إعادة تحريك اقتصاد الولايات المتحدة رغم تواصل تفشي وباء كوفيد-19.
في المقابل يحذر الخبراء من أن رفع الحجر في العديد من الولايات المتحدة قد يؤدي إلى معاودة انتشار الوباء.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر 776 وفاة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.