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جنوب إفريقيا تتجاوز عتبة العشرة آلاف إصابة بكورونا

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب


جوهانسبرغ: تجاوزت جنوب إفريقيا عتبة العشرة آلاف إصابة مؤكّدة بفيروس المستجدّ، بينها 194 وفاة، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة مساء الأحد.

وقال وزير الصحّة في بيان "حتّى اليوم، العدد الإجماليّ للحالات المؤكّدة بكوفيد-19 في جنوب إفريقيا يبلغ 10,015"، بزيادة 595 حالة عن اليوم السابق.

وارتفع عدد الوفيّات إلى 194، أي بزيادة ثماني وفيّات عن الحصيلة السابقة. وبلغ عدد المتعافين 4173.

وأشار الوزير "بقلق" إلى أنّ 84% من الحالات المؤكّدة بكوفيد-19 سُجّلت في محافظتين من محافظات البلاد التّسع، هما كيب الشرقيّة (جنوب شرق) وكيب الغربيّة (جنوب) التي تضمّ مدينة كيب تاون.

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وقال بيان الوزارة إنّ جنوب إفريقيا، وهي الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في إفريقيا جنوب الصحراء، قد أجرت أكثر من 350 ألف اختبار.

ومنذ الأوّل من أيّار/مايو، تُخفّف الحكومة تدريجاً تدابير الحجر المعمول بها منذ نهاية آذار/مارس.

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