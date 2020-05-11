جوهانسبرغ: تجاوزت جنوب إفريقيا عتبة العشرة آلاف إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها 194 وفاة، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة مساء الأحد.
وقال وزير الصحّة في بيان "حتّى اليوم، العدد الإجماليّ للحالات المؤكّدة بكوفيد-19 في جنوب إفريقيا يبلغ 10,015"، بزيادة 595 حالة عن اليوم السابق.
وارتفع عدد الوفيّات إلى 194، أي بزيادة ثماني وفيّات عن الحصيلة السابقة. وبلغ عدد المتعافين 4173.
وأشار الوزير "بقلق" إلى أنّ 84% من الحالات المؤكّدة بكوفيد-19 سُجّلت في محافظتين من محافظات البلاد التّسع، هما كيب الشرقيّة (جنوب شرق) وكيب الغربيّة (جنوب) التي تضمّ مدينة كيب تاون.
وقال بيان الوزارة إنّ جنوب إفريقيا، وهي الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في إفريقيا جنوب الصحراء، قد أجرت أكثر من 350 ألف اختبار.
ومنذ الأوّل من أيّار/مايو، تُخفّف الحكومة تدريجاً تدابير الحجر المعمول بها منذ نهاية آذار/مارس.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر جنوب إفريقيا تتجاوز عتبة العشرة آلاف إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.