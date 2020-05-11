محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ):
لم تشهد تونس أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة للمرة الأولى منذ تسجيل الإصابة الأولى في البلاد في الثاني من مارس الماضي.
وتقلصت الاصابات المؤكدة على مدى الأسبوع الأخير بشكل ملحوظ إذ لم تتعد في أقصى الحالات أربع اصابات يوميا لتنعدم تماما خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بحسب بيانات وزارة الصحة التي كشفت عنها ليل الأحد/الاثنين.
وأجرت مخابر تونس حتى الآن أكثر من 32800 تحليل كشفت عن 1032 حالة اصابة بالفيروس من بينها 700 حالة شفاء فيما يرقد 11 شخصا في المستشفيات.
واستقر عدد الوفيات عند 43 حالة.
واجمالا لم تشهد تونس نسقا متسارعا في الاصابات وهو ما جنب المستشفيات العمومية ضغطا محتملا في ظل النقص في التجهيزات الطبية.
ومنذ الرابع من مايو الجاري بدأت تونس بتخفيف قيود الحجر الصحي العام تدريجيا وسمحت لعدة قطاعات باستئناف أنشطتها الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر صفر اصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس خلال الـ24 ساعة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.