صفر اصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ):

لم تشهد تونس أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة للمرة الأولى منذ تسجيل الإصابة الأولى في البلاد في الثاني من مارس الماضي.

وتقلصت الاصابات المؤكدة على مدى الأسبوع الأخير بشكل ملحوظ إذ لم تتعد في أقصى الحالات أربع اصابات يوميا لتنعدم تماما خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بحسب بيانات وزارة الصحة التي كشفت عنها ليل الأحد/الاثنين.

وأجرت مخابر تونس حتى الآن أكثر من 32800 تحليل كشفت عن 1032 حالة اصابة بالفيروس من بينها 700 حالة شفاء فيما يرقد 11 شخصا في المستشفيات.

Advertisements

واستقر عدد الوفيات عند 43 حالة.

واجمالا لم تشهد تونس نسقا متسارعا في الاصابات وهو ما جنب المستشفيات العمومية ضغطا محتملا في ظل النقص في التجهيزات الطبية.

ومنذ الرابع من مايو الجاري بدأت تونس بتخفيف قيود الحجر الصحي العام تدريجيا وسمحت لعدة قطاعات باستئناف أنشطتها الاقتصادية.