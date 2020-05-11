"أرامكو" السعودية تعلن انخفاض أسعار البنزين لشهر مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلنت شركة أرامكو السعودية، صباح الاثنين، انخفاض أسعار البنزين المحلية لشهر مايو الحالي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين "أن سعر بنزين 95 انخفض إلى 0.82 ريال، مقارنة بـ 1.47 ريال الشهر الماضي". كما انخفض سعر بنزين 91 إلى 0.67 ريال، مقابل 1.31 ريال الشهر الماضي. وحددت سعر الديزل عند 0.47 ريال، والكيروسين 0.64 ريال، وغاز البترول المسال 0.75 ريال. Advertisements وأوضحت شركة "أرامكو" أن تطبيق أسعار البنزين الجديدة سيكون ابتداءً من اليوم الاثنين. وتقوم السعودية بمراجعة شهرية لأسعار البنزين في المملكة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. (الدولار الأمريكي يعادل 3.76 ريال سعودي)

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