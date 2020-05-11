برلمانية: إنشاء مجلس أعلى للصحة يساهم في حل مشكلات القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بقرار رئيس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للصحة، لدعم وتعزيز القطاع الصحي في مصر، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية في مكافحة فيروس كورونا، والتي تحتاج لكيان متخصص في وضع الخطط والإستراتيجية لدعم المنظومة الصحية ووضع البرامج اللازمة لتحقيق المطلوب.

ولفتت ثابت في بيان لها، إلى أن إنشاء مجلس أعلى للصحة سيساهم في طرح رؤى وأفكار جديدة لتطوير المنظومة، لا سيما وأن القطاع الصحي يعاني من العديد من المشكلات والعقبات التي تستلزم وضع استراتيجية عمل جديدة لحلها على مراحل زمنية محددة.

وأضافت أهمية دور المجلس في وضع خطط لتنفيذ المشروعات القومية والسياسات العامة للدولة في مجال الصحة، ووضع البرنامج اللازمة لتنفيذها بالشكل المطلوب.