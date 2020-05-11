محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن اللجنة العليا لمتابعة فيروس كورونا تصدر توصياتها بشأن متابعة الجائحة وانتشارها وتسلمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وأضاف في اتصال هاتفي مع الخليج 365، صباح الاثنين: "الحظر الشامل قرار تدرسه اللجنة العليا لأزمة كورونا واللي بياخد القرار هو مجلس الوزراء حسب ظروف البلد ومصلحة الناس وصحتها، اللجنة تدرس وتعطي توصياتها للحكومة".

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كانت هذه تفاصيل خبر عوض تاج الدين: قرار الحظر الشامل يتخذه مجلس الوزراء بناء على ظروف البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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