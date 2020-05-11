المؤسسة الوطنية للنفط: إصابة خزانات وقود في مطار معيتيقة بليبيا واندلاع حرائق

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خزانات وقود الطيران بمطار معيتيقة الدولي في ليبيا أصيبت في هجوم وقع يوم السبت مما تسبب في اندلاع حرائق.

ومعيتيقة هو آخر مطار عامل في العاصمة الليبية طرابلس رغم أن رحلات الطيران المدنية توقفت في مارس بسبب القصف المتكرر حتى قبل فرض البلاد إجراءات لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم تذكر المؤسسة في البيان الذي نشرته على صفحتها على فيسبوك أي تفاصيل عن الهجوم.

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وقالت المؤسسة ”إصابة حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي، وجاري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء الشجعان“.

وأظهر تسجيل فيديو أرسله أحد العاملين في المطار لرويترز أعمدة من الدخان الأسود وهي تتصاعد فوق ساحة المطار.