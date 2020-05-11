السعودية تقرر تخفيض أسعار الوقود

بموجب أمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، عن تخفيض أسعار الوقود، حيث وصلت التخفيضات إلى ما يقارب 50%. وبحسب أرامكو، جاءت الأسعار المحدثة للبنزين ابتداء
وبلغ سعر "بنزين 91": 0.67 ريال لكل لتر بانخفاض 49% عن الشهرالسابق. بينما وصل سعر "بنزين 95": 0.82 ريال لكل لتر بانخفاض 44% عن الشهر السابق.
وأكدت شركة أرامكو، أن تعديل الأسعار يجري وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
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