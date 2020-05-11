شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1022 لغمًا حوثيًا خلال الأسبوع الأول من «مايو» والان نبدء بالتفاصيل

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" 1,022 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران. وأوضح المركز في بيان له، بأنه انتزع 13 لغماً مضادة للأفراد، و146 لغماً مضادة للدبابات و811 ذخيرة غير منفجرة، و52 عبوة ناسفة. مشيرة إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 164,205 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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