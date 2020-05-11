شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تؤكد استمرار الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب وكيل وزير الخارجية في الحكومة منصور بجاش عن أسفه لعدم استجابة مليشيا الحوثي الانقلابية لتلك الدعوات واستمرارها في ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين.
جاء هذا خلال لقاء جمع الوكيل بجاش أمس في مدينة الرياض مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ، وتم فيه مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى تنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.
وأشاد وكيل وزارة الخارجية بالموقف الصيني الداعم لليمن ووحدته وأمنه واستقراره والتوصل إلى حل سلمي وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما ثمن المسؤول اليمني دعم الحكومة الصينية لليمن في مختلف المجالات، خصوصاً في إطار دعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.
من جهته جدد السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقلاله، ودعمها للحكومة الشرعية وعودة الأمن والاستقرار، وتركيز الجهود في المرحلة الراهنة لمكافحة الفيروس والسيطرة عليه.
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