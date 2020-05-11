شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يؤكد الدور الريادي للمملكة لدعم اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن هذه المبادرة لعقد المؤتمر بمشاركة الأمم المتحدة تأتي امتدادًا للمساهمات الإنسانية والتنموية السخية التي تقدمها المملكة، الدولة المانحة الأولى لليمن، مشيداً بما تقدمه المملكة من دعم ومساعدات تنموية وإنسانية.
كما أشاد الأمين العام بما تقدمه دول المجلس كافة من عون سخي ومساعدات في مختلف المجالات لليمن وشعبه الشقيق، معبراً عن تطلعه لتظافر جهود المانحين الدوليين لدعم هذه المبادرة والمساهمة بشكل فعال في مؤتمر المانحين 2020 للوقوف مع اليمن وأبناء شعبه الكريم ليتمكن من استعادة أمنه واستقراره.
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