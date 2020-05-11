شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: عناصر بـ«الانتقالي» تهدد التراث في سقطرى والان نبدء بالتفاصيل
ووجه وزير الخارجية في الحكومة محمد الحضرمي خطابا بهذا الشأن إلى مساعد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى والتي تسببت بها العناصر التابعة للمجلس الانتقالي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ودعا الوزير الحضرمي في خطابه، منظمة "اليونسكو" إلى إدانة الأعمال التخريبية للمليشيات المتمردة التابعة للجلس الانتقالي في أرخبيل سقطرى وسرعة إرسال لجنة الخبراء التي سبق تشكليها من قبل المنظمة في وقت سابق للاطلاع على وضع الجزيرة وما تتعرض لها من تهديدات طبيعية وبشرية.
وأشار المسؤول اليمني إلى الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها الجزيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب الأعاصير والتي نجم عنها أضرار بشرية ومادية في البنية التحتية والاقتصاد المحلي للسكان وخاصة في قطاع صناعة صيد الأسماك.
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